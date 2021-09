Aya Nakamura arrive dans Fortnite

Gang, dans le game.

Après Travis Scott en 2020 et Ariana Grande cet été, c’est au tour d’Aya Nakamura d’entamer un tour de piste dans Fortnite.

La chanteuse phénomène est la première artiste française à proposer une expérience interactive dans le jeu de tous les records. Dans le cadre d’un partenariat entre Epic Games, éditeur de Fortnite, et la maison de disque Warner Music France autour du lancement des Soudwave Series, l’artiste féminine française la plus streamée en France et à l’international a été choisie pour participer à cet événement qui rassemblera 5 artistes internationaux. Aucune date ou autre information relative à l’événement n’a été communiquée pour le moment.

« Le gaming fait partie des nombreux axes de diversification et de développement sur lesquels Warner Music France travaille afin d’offrir à ses artistes un accompagnement toujours plus innovant », a expliqué Alain Veille, président de Warner Music France, dans un communiqué.

La plateforme qui revendique 350 millions de gamers dans le monde ambitionne de devenir plus qu’un simple jeu vidéo, mais un véritable monde virtuel du divertissement. Le concert de Travis Scott avait établi un record de fréquentation simultanée avec 12,5 millions de joueurs connectés pour suivre son concert. Performance au cours de laquelle les fans et joueurs pouvaient acheter des « skins » (vêtements virtuels pour l’avatar du joueur) et des « emotes » (danses dans Fortnite), comme lors de la prestation d’Ariana Grande diffusée entre le 7 et le 9 août pour toucher un maximum de personne à travers le monde.

Pour les artistes et maisons de disque, Fortnite représente une nouvelle source de revenus et de visibilité à intégrer à leur plan média et autres tournées promotionnelles. Quant à Epic Games, il pose les jalons de son futur metaverse – pour lequel il a levé un milliard de dollars en avril dernier : un lieu où les individus du monde entier se retrouvent pour discuter, échanger, acheter des objets divers et variés à l’effigie de marques ou de célébrités, voir des films et assister à des performances live.