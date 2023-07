La RSE va-t-elle changer les métiers de la com’ pour de bon ?

Un "carbon killer" rejoindra prochainement votre entreprise.

B Corp, Entreprise à Mission, RSE Agences Actives de l’AACC… de plus en plus d’agences s’engagent en interne (diversité et inclusion, bilan carbone) ou en externe (écoproduction, choix des clients). Après deux décennies de digitalisation à bon train, la RSE représente la nouvelle grande transformation du secteur de la com’.

Comment les nouvelles expertises RSE sont-elles intégrées en agence ou chez l’annonceur ? Les métiers de cette industrie si particulière vont-ils se voir transformés ?

Pour tenter de répondre à ces questions d’actualité, la Réclame invite dans ce 8ᵉ et ultime épisode de la 4ᵉ saison des Enjeux – la Réclame, en partenariat avec Sup de Pub et Updated :

– Géraldine Cayzac, Directrice du Hub Stratégique / Animatrice de la commission RSE, Babel ;



– Laurence Armangau, Directrice Marketing, Communication & Alumni en charge de la RSE, Sup de Pub.

Pour tout savoir de la transformation en cours des métiers de la com’, appuyez sur play !