Faire rêver ou faire face ? Le Club des Annonceurs s’interroge

Les communicants vont-ils dans le mur ?

Le Club des Annonceurs, en partenariat avec Usbek & Rica, organise la neuvième édition de The Brand Immersion le 26 novembre 2024 à la salle Gaveau, dans le 8ᵉ arrondissement de Paris. Ce rendez-vous incontournable pour les professionnels du marketing et de la communication aborde cette année une question cruciale : « Faire rêver ou faire face : les communicants vont-ils dans le mur ? ». Alors que les marques cultivent le rêve pour stimuler la consommation, les enjeux écologiques, sociaux et économiques amènent à repenser ces stratégies.

En collaboration avec Viavoice, une étude intitulée « Les Français, la publicité et l’intérêt collectif » explore comment les consommateurs conjuguent convictions personnelles, intérêt collectif et consommation. The Brand Immersion propose un format inspiré des Tribunaux des Générations Futures d’Usbek & Rica, permettant des échanges entre l’audience et les intervenants pour une réflexion collective autour de l’équilibre entre rêve et réalité dans le discours des marques.

M Publicité, La Poste Solutions Business, TF1 Pub, JCDecaux, NRJ Global ou encore Sup de Pub participeront à cet événement pour partager leur vision et leurs pratiques. Cette soirée se veut une invitation à la construction de nouvelles solutions pour concilier aspiration et responsabilité, tout en offrant aux marques des pistes concrètes pour naviguer entre ces deux mondes. Un rendez-vous essentiel pour les communicants en quête de sens et d’impact. On s’y retrouve ?

