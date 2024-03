Deux pour le prix d’une.

Et oui, eBay vend du rêve et de la musique ! Pour une playlist à base de vinyles et de bonne humeur, les amateurs de musique sont à la bonne adresse. Une campagne pleine d’enthousiasme et d’objets qui vous feront danser. Boom, Boom, Boom, Boom, des cadeaux collectors pour les passionnés.

Les musiques de la pub eBay 2024 : Boom Boom sont « Nocturne » de Chopin, suivi de « Boom, Boom, Boom, Boom!! » de Vengaboys.

La pub eBay 2024 : Boom Boom

