eBay encourage l’adoption de la seconde main avec le Recommerce Day

Faire revivre nos vêtements.

Depuis quelques années, la tendance est à la seconde main, et on peut dire que c’est une bonne nouvelle quand on sait que l’industrie du textile est deuxième sur le podium des plus gros pollueurs mondiaux. 4 milliards de tonnes d’équivalent CO2, c’est la quantité que produit la fast fashion.

Cependant, eBay a une nouvelle qui a de quoi nous redonner le sourire. D’après leur rapport Recommerce 2024, 66% des Français ont acheté de la seconde main dans les 12 derniers mois. C’est plus que la moyenne mondiale qui est de 59%. Même si la motivation principale de ces amateurs de nouveau souffle est l’aspect économique (61% d’entre eux), l’impact positif sur l’environnement est tout de même important pour 38%, pourcentage encore une fois supérieur à la moyenne mondiale (26%).

A cette occasion, le leader mondial du e-commerce lance le Recommerce Day, célébré le 21 mai, c’est-à-dire le jour de la parution du rapport Recommerce.

En collaboration avec Alicia Silverstone, actrice militante et écologiste, cet événement a pour objectif d’encourager davantage l’adoption de la seconde main.

Le marché des pièces d’occasion est très conséquent pour eBay car il représente aujourd’hui 40% de leur chiffre d’affaires. L’entreprise s’engage depuis deux ans dans la lutte contre la surconsommation en proposant des alternatives comme des pièces détachées d’occasion vérifiées.