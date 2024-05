eBay se lance dans la reprise et la revente de vos appareils électroniques

1, 2, 3 clics et c’est parti !

Dans une ère ou un achat de matériel électronique coûte pratiquement le coût d’un SMIC, la possibilité de revendre son ancien appareil en attire plus d’un. C’est pourquoi eBay France lance son initiative « eBay Rachat », un service qui promet de simplifier la revente de produits tech et de petit électroménager. En partenariat avec des reconditionneurs de renom, la plateforme en ligne offre désormais aux consommateurs la possibilité de vendre directement leurs appareils inutilisés sans la nécessité de passer par la création d’une annonce.

Selon une étude Ipsos commandée par eBay en février 2023, 56 % des Français sont prêts à utiliser un tel service pour des raisons économiques, surtout dans un contexte d’inflation où le pouvoir d’achat est de plus en plus contraint. Dès aujourd’hui, les utilisateurs peuvent se rendre sur eBay.fr pour vendre instantanément leurs objets, bénéficiant ainsi d’une source de revenus additionnelle tout en débarrassant leurs placards.

Le service « eBay Rachat » s’intègre dans la démarche de consommation durable d’eBay, répondant à une double exigence économique et écologique. Alors que les foyers français regorgent en moyenne de 36 objets inutilisés, dont quatre smartphones, la plateforme se positionne comme un acteur clé dans la promotion de l’économie circulaire.

Sarah Tayeb, directrice générale d’eBay en France, déclare dans un communiqué : « Nos engagements pour prolonger la vie des objets continuent à créer des opportunités économiques pour les acheteurs et vendeurs. Grâce à notre nouveau service de rachat, nous souhaitons aider les Français à protéger leur pouvoir d’achat et trouver des solutions efficaces pour participer à l’économie circulaire, alors que 80% de l’impact environnemental d’un objet repose sur sa fabrication. eBay Rachat représente ainsi une nouvelle manière de lever les freins au reconditionnement et à la seconde main en offrant une expérience simplifiée et facile d’accès. Notre objectif sur le long terme est de couvrir le plus de catégories et d’appareils électroniques possible afin de proposer une solution de reprise immédiate aux Français. À terme, quel que soit son appareil, la reprise sera possible sur eBay. »

« eBay Rachat » est une réponse concrète aux défis actuels de surconsommation et représente un pilier de la stratégie durable d’eBay, qui inclut la revente, le reconditionnement et la réparation. En offrant une expérience utilisateur simplifiée et en éliminant les obstacles au reconditionnement, eBay ambitionne de couvrir une large gamme de catégories et de produits, facilitant l’accès à des solutions de reprise immédiate.

Vous voilà à court d’excuses pour conserver votre premier smartphone, devenu totalement désuet !