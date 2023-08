Amazon Books continue de charmer la génération BookTok

Ils voient en nous comme dans un livre ouvert.

« BookTok » est un phénomène sur TikTok où les passionnés de lecture partagent leurs recommandations et critiques de livres. Originaires de la plateforme sociale chinoise, ces vidéos ont gagné une popularité internationale. Amazon, qui a commencé comme une librairie en ligne en 1994, a depuis étendu sa présence avec l’ouverture d’Amazon Books, sa première librairie physique, à Seattle en 2015. Récemment, percevant l’énorme influence de la fameuse communauté BookTok, Amazon a commencé à cibler activement ces utilisateurs depuis un an avec l’agence Droga5 London.

La campagne globale « That Reading Feeling », lancée en 2022, reprend donc sa dynamique avec la sortie d’un nouveau pack d’autocollants fantaisistes et d’émojis personnalisés, permettant aux individus — la Gen Z en tête — d’exprimer leur passion pour la lecture sur le réseau social (ou ailleurs). Pour les supports imprimés et prints extérieurs, l’agence a sollicité 19 illustrateurs pour réaliser 110 œuvres. À chaque artiste a été attribué un genre littéraire ainsi qu’un mot ou un concept spécifique à illustrer. Que ne faudrait-il pas entreprendre pour raviver l’amour de la littérature à notre époque ?

Une série de spots met également en avant les artistes participants, dont la talentueuse photographe Felicity Ingram et les illustrateurs Angela Kirkwood, Steph Ramplin, Chrome and Lightning, Vicmcmxciii, Harry Bhal et Sebastian Rabaste. Nous vous invitons à en profiter à votre rythme… Ou à tourner la page.