TikTok lance un outil de création vidéo IA pour les marques

Symphony Creative Studio.

TikTok dévoile Symphony Creative Studio, un nouvel outil d’intelligence artificielle conçu pour faciliter la création de vidéos destinées à la plateforme. En partant d’une description de produit ou d’un simple lien, l’outil génère automatiquement plusieurs options de vidéos prêtes à l’emploi. Les contenus s’inspirent des tendances TikTok les plus populaires, intégrant des éléments visuels et sonores signés Getty Images, et même des avatars personnalisables plus vrais que nature en partenariat avec Billo. Les vidéos sont prêtes pour un usage commercial et peuvent être éditées pour refléter au mieux l’identité de la marque.

Cet outil propose des fonctionnalités innovantes comme la génération de contenu multilingue, essentielle pour atteindre des audiences internationales, et la narration par avatars numériques, déjà très prisée en Chine pour les livestreams. Avec Symphony Creative Studio, TikTok réduit significativement les barrières à l’entrée pour les marques qui souhaitent exploiter le potentiel de la plateforme sans expertise vidéo ou budget conséquent. L’objectif : démocratiser la création de contenu tout en alignant les productions avec les codes de TikTok.

Les barrières à l’entrée à la création et à la diffusion de contenu n’ont jamais été aussi basses pour les marques. De quoi alimenter encore un peu plus les plateformes en campagnes sonnantes et trébuchantes. Pour le meilleur, et pour le reach ?