TikTok va vous faire aimer les livres dans sa nouvelle campagne française

C’est la porte ouverte à toutes les fenêtres.

Il s’en est passé du temps depuis 2020 et la toute première campagne TV de TikTok. L’application phénomène chinoise (groupe ByteDance) n’en finit plus d’enchaîner les records et compte désormais 1,7 milliard d’utilisateurs à travers le monde. Elle séduit désormais toutes les générations, même si les nouvelles y semblent plus représentées.

Aujourd’hui, TikTok dévoile sa toute nouvelle campagne de marque et signature, « TikTok, une fenêtre sur le monde ». L’opportunité, comme le souligne le communiqué, “de rappeler sa vocation au plus grand nombre : offrir un espace où tout le monde a sa place, et peut partager, ou découvrir, selon sa sensibilité, son style, son âge, des histoires, en vidéos, sur des thèmes qui lui tiennent à cœur.”

Et la plateforme ne s’y est pas trompée puisque TikTok ne surfe pas sur les tendances, elle les crée. Le secteur musical ou celui de la cosmétique peut lui dire merci. Dans sa nouvelle campagne, TikTok choisit de mettre à l’honneur “la puissance du phénomène #BookTok (110 milliards de vues)”. Soit le trend dont se sont emparés les utilisateurs pour partager leurs coups de cœur littéraires. Augustin Trapenard, amoureux des lettres et présentateur de La Grande Librairie, mais aussi “fervent contributeur #BookTok”, fait une apparition dans le film d’une minute.

Outre la version de 1 minute diffusée en télé (suivi d’un 30” du 20 février au 3 avril, sur les grandes chaînes nationales – TF1, M6, W9, BFM TV, etc.), le film sera également diffusé dans une centaine de salles de cinéma partout en France, du 27 février au 27 mars. La campagne sera déployée en affichage (gares, abribus, métros) “dans une cinquantaine de villes en France, incarnée par 12 créateurs et leurs contenus, sur des thèmes aussi variés que le voyage, la peinture, les jeux vidéo, la littérature ou encore le sport.” Enfin, trois films digitaux seront relayés en social media sur les plus grandes plateformes numériques.