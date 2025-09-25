We Are Social France souffle ses 15 ans en quiz

SocialGuessR teste notre mémoire des réseaux.

Pour célébrer son quinzième anniversaire, We Are Social France n’a pas choisi la traditionnelle rétrospective de campagnes mais un format ludique et ouvert à tous : SocialGuessR, un jeu en ligne gratuit qui invite chacun à tester sa mémoire des grandes heures des réseaux sociaux.

Le principe : replacer dans le temps des phénomènes viraux qui ont marqué Internet, de l’œuf star d’Instagram à l’inoubliable Harlem Shake, en passant par les vidéos TikTok les plus likées ou encore l’arrivée des Shorts sur YouTube. Chaque joueur dispose de 20 secondes pour répondre : plus la réponse est précise, plus le score grimpe.

Entièrement développé en interne, SocialGuessR illustre la volonté de l’agence de rendre hommage à ce qui constitue son ADN : la culture social media. « Depuis sa création, l’agence puise son inspiration dans la culture social media. Pour marquer nos 15 ans, nous avons choisi de lui rendre hommage avec un jeu : SocialGuessR. En revisitant ces années de mèmes, de vidéos virales et de trends, on mesure l’accélération d’une culture en mouvement permanent, où les usages évoluent à la vitesse du scroll et où la créativité se réinvente sans cesse », expliquent Vincent Reynaud-Lacroze, directeur général de We Are Social France, et Renaud Arnaudet, directeur de création.

En quinze ans, les réseaux sociaux sont devenus un espace central des conversations, imposant leurs formats et leurs codes. Avec SocialGuessR, We Are Social souligne à la fois la vitesse à laquelle cette culture évolue et son impact sur nos usages quotidiens.

Derrière le jeu, une réflexion plus large s’esquisse : les réseaux produisent une mémoire fragmentée, faite de mèmes, de likes et de tendances éphémères. Replacer ces moments dans une chronologie ludique revient à prendre conscience d’une culture qui s’écrit à la vitesse du scroll.

Reste à voir comment, dans les années à venir, cette mémoire digitale sera utilisée par les marques et les agences. Car si les souvenirs s’effacent en un swipe, les anniversaires, eux, se jouent peut-être désormais en ligne.

SocialGuessR est accessible gratuitement sur https://socialguessr.com/.

À savoir qu’à date du 25 septembre, les scores sont élevés… et deux agences se démarquent. Pourrez-vous faire mieux ?