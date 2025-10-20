Digital Report : le cap des 6 milliards d’internautes a été dépassé — dont 1 milliard pour l’IA

Les plateformes ne connaissent pas la crise, le search fait grise mine.

Il est de retour !

Le rapport Digital Report 2026, publié par We Are Social en partenariat avec Meltwater, offre un panorama complet de l’usage d’Internet et des médias sociaux dans le monde.

Avec une population mondiale de 8,25 milliards, plus de 6 milliards de personnes désormais connectées, soit 73,2 % de la population mondiale, l’adoption d’Internet a doublé en moins de 11 ans, passant de 3 milliards début 2014 à plus de 6 milliards aujourd’hui.

Voilà pour les grandes masses. Regardons maintenant quels sont les chiffres de chaque catégorie.

Des disparités persistantes

Malgré cette progression impressionnante, plus d’un quart de la population mondiale reste hors ligne. Cela représente plus de 2,5 milliards de personnes, majoritairement en Asie du Sud et en Afrique centrale. Les femmes restent sous-représentées, avec 71 % d’entre elles connectées contre 76 % des hommes, soit près de 240 millions d’hommes de plus en ligne. Sur les réseaux sociaux, 54 % des utilisateurs sont des hommes et 46 % des femmes, un indicateur que l’inclusion numérique reste un enjeu majeur.

Les réseaux sociaux à grande échelle

Les utilisateurs de réseaux sociaux représentent aujourd’hui 5,66 milliards de personnes, soit 68,7 % de la population mondiale. La croissance se poursuit avec plus de 20 millions de nouveaux utilisateurs par mois, et plus de 250 millions de nouveaux profils créés en un an. Les réseaux sociaux sont ainsi devenus un canal clé pour la communication personnelle, mais également pour les marques, la publicité social media étant la troisième source de notoriété globale et la première pour les 16-34 ans.

Les plateformes dominantes

Aussi étonnant que cela puisse paraitre pour l’audience de la Réclame, Facebook conserve l’audience la plus large : près de 57 % des adultes connectés l’ont utilisée au moins une fois au cours du dernier mois. YouTube suit avec 55,4 %, Instagram 55 %, WhatsApp 54 %, Messenger 38 % et TikTok 36 %. Pinterest et X restent populaires, montrant la diversité des usages et la segmentation des audiences par âge et intérêt.

Préférences des utilisateurs

WhatsApp est le réseau préféré mondial, cité par 17,4 % des utilisateurs. Chez les 16-34 ans, Instagram domine, tandis que WhatsApp reste leader pour les 35 ans et plus. TikTok est préféré par les femmes, Facebook par les hommes. Les principales motivations pour se connecter sont « rester en contact avec ses amis et sa famille » et « occuper son temps libre », avec 39,7 % des utilisateurs citant cette dernière raison. Cela explique notamment l’essor des plateformes vidéo comme YouTube et TikTok.

Usage quotidien et consommation de contenu

Les adultes connectés passent plus de 2h30 par jour sur les réseaux sociaux et plateformes vidéo, soit 18h36 par semaine. Cela représente 16 % de leur temps d’éveil et plus de la moitié de leur consommation média en ligne totale (33h30 par semaine). YouTube domine le temps passé sur mobile, TikTok est l’application où l’on passe le plus de temps quotidiennement (1h37 par utilisateur) et WhatsApp reste l’application la plus ouverte chaque jour (plus de 20 sessions par utilisateur).

Durée et fréquence des sessions

Tiktok enregistre les sessions les plus longues, 1H37 en moyenne par jour.. Facebook et Instagram présentent des usages plus fragmentés, avec moins de sessions quotidiennes et des durées plus courtes. Ces données confirment que les plateformes vidéo dominent le temps d’attention, tandis que les réseaux sociaux classiques sont davantage consultés de manière ponctuelle.

L’essor de l’intelligence artificielle

Le rapport estime que plus d’un milliard de personnes utilisent chaque mois des plateformes d’IA générative et des LLM, dont ChatGPT, qui compte environ 800 millions d’utilisateurs mensuels, et l’usage en Chine ajoute 250 millions de personnes supplémentaires. L’IA intégrée à d’autres services comme Google touche déjà plus de 2 milliards de personnes par mois. Près de la moitié des adultes connectés sont enthousiastes, suggérant que le nombre d’utilisateurs pourrait doubler dans les années à venir.

Télévision et streaming

Le visionnage TV se digitalise : 91,7 % des adultes en ligne consomment du contenu TV en streaming chaque mois, et 94,6 % regardent une vidéo en ligne. Les services de streaming représentent désormais plus de 50,4 % du temps total consacré à la télévision, une proportion qui dépasse celle des chaînes linéaires classiques.

YouTube en tête du streaming

Aux États-Unis, YouTube domine le visionnage TV avec 13,1 % du temps total en août 2025, en hausse de 25 % par rapport à l’année précédente. Disney arrive en deuxième position (9,7 %), suivi de Netflix (8,7 %). Le contenu OTT représente 42,4 % du temps TV avec publicité, confirmant le poids croissant de la vidéo en ligne dans le marché publicitaire.

Les dépenses publicitaires mondiales

Selon Statista, les dépenses marketing mondiales devraient atteindre 1,16 billion de dollars en 2025, en hausse de 6,5 % par rapport à 2024. Les canaux numériques dominent avec 74,4 % des dépenses totales, soit 2,4 points de plus qu’en 2024, et la publicité sur les réseaux sociaux devrait croître de 13,6 %, renforçant le rôle central des plateformes sociales pour la visibilité des marques.

Recherche en ligne en baisse

L’usage des moteurs de recherche diminue : seuls 80 % des internautes déclarent en avoir utilisé un au cours du dernier mois, le niveau le plus bas jamais enregistré depuis le début de cette mesure. Cette baisse précède l’émergence de ChatGPT et indique un changement dans la manière dont les utilisateurs recherchent et consomment l’information.