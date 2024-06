Google leak, procès, AI Overviews : les actualités Google Ads de la semaine avec le podcast Déclick

Un procès et une fuite de documents confidentiels… Et vous, ça va ?

Si vous ne saviez pas par quel podcast commencer votre semaine, vous voilà servi : Déclick, le podcast hebdomadaire de Jérémy Lacoste qui décrypte les actualités de Google et Microsoft Ads, est de retour. La phrase de la semaine (qui annonce la couleur) est signée Jacques Chirac : « Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille« . Si vous ne l’aviez pas déjà deviné… oui, nous avons de mauvaises nouvelles. Mais vous aurez envie de les savoir.

1 – Quelques Google leaks

Après Yandex en 2023, c’est au tour de Google de voir une partie son linge sale dévoilé au grand public. Si pour la communauté SEO, il s’agit de secrets de polichinelle pour la plupart des informations, il y a quelques pépites çà et là à glaner. Le navboost en 1ᵉʳ lieu qui confirme que les clics sur les annonces et la navigation site sont fortement pris en compte par l’algorithme de Google.

2 – Fin du procès antitrust

Et c’est la douche froide pour Google. 120 slides qui détaillent comment Google manipule les enchères depuis au moins 2017 en mettant en place des modèles qui visent a priori à fausser les règles du jeu. Ajoutons à cela toute la littérature autour de l’Adrank, Ad Strength, Quality Score… et on comprend pourquoi la confiance des annonceurs s’érode.

3 – Retour sur le Google Marketing Live

Au-delà des annonces détaillées lors de l’épisode 89, GML semble avoir déçu les annonceurs. Hormis le manque de surprise avec l’IA comme sujet incontournable, c’est surtout le manque d’ambition qui a été relevé. Quid des réponses sur les enjeux autour du tracking, de l’e-commerce, de la privacy, etc. ?

4 – Google se rapproche encore plus d’Hubspot

C’est Bloomberg qui le dit, les discussions continuent entre les 2 organisations autour d’un budget de 30 milliards. Cela va évidemment dans le bon sens afin de proposer ce qui pourrait être la 1ʳᵉ solution all in one du marché.

5 – Les patrons de Google font le service après-vente

Alors que Google a annoncé le déploiement d’AI Overviews aux États-Unis, le nouveau nom de SGE, c’est-à-dire l’intégration de l’IA dans les résultats search, certains annonceurs et internautes se sont montrés dubitatifs.

Les premiers par peur de voir le trafic s’effondrer ; les seconds à cause des nombreuses hallucinations de l’IA. Pour calmer le jeu, l’actuel et l’ancien PDG de Google sont revenus sur la stratégie du géant de Mountain View : l’enjeu premier reste « d’organiser l’information mondiale » en trouvant le meilleur moyen de la restituer à chaque requête. Manière de dire que les liens bleus demeurent, mais risquent de voir leur visibilité baisser.

6 – AI Overviews déteint sur Reddit

Depuis l’accord entre Google et Reddit, les contenus du célèbre forum américain s’affichent désormais dans les SERP et sont utilisés pour alimenter AI Overviews. De quoi donner des idées au patron de Reddit qui souhaiterait proposer du SEA dans son propre moteur de recherche. À la clé : 1 milliard de requêtes par mois.

7 – Microsoft gagne des parts de marché

C’est le frémissement qu’a connu le marché du search lorsque Statcount a publié ses chiffres de part de marché des moteurs de recherche. Après vérification, il semblerait qu’il y avait bien une coquille. Néanmoins, depuis 1 an, Google a tout de même perdu 2,5 points.

8 – Updates sur Google Shopping

Il sera possible pour les annonceurs d’intégrer un élément de social proof dans les annonces shopping indiquant le nombre de ventes du produit concerné.

9 – Plus de contrôle sur Demand Gen

Google donnera prochainement la possibilité aux annonceurs de choisir le format de diffusion pour chacune des vidéos, permettant ainsi de whitelister les shorts, in-feed ou in-stream par exemple.

