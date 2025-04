Webedia va dévoiler les 10 tendances de l’entertainment en 2025 lors de son événement Enterten

Fast forward vers les innovations qui redéfinissent le divertissement.

Le 21 mai prochain, le Grand Rex, célèbre salle de cinéma parisienne, accueillera une matinée de conférence organisée par Webedia et intitulée « ENTERTEN : les 10 tendances du divertissement qui feront 2025 ». Cet événement promet une immersion dans les courants les plus influents de l’entertainment moderne, avec la participation de marques emblématiques, créateurs de contenus, producteurs et instituts de recherche.

Dès 9h, les participants pourront profiter d’un petit-déjeuner de bienvenue, suivi de deux heures d’exposés et d’échanges qui s’achèveront à 11h30, après avoir répondu à quelques questions clés :

– Quelles thématiques émergentes dominent le paysage actuel de l’entertainment ?

– Quels formats innovants s’imposent ?

– Comment l’incarnation des contenus influence-t-elle l’engagement ?

– Quelles sont les attentes des différentes audiences ?

– Comment les marques peuvent-elles s’inspirer de ces tendances dans leurs stratégies ?

La conférence abordera l’importance croissante de l’entertainment dans un contexte de mutations rapides, marqué par des avancées technologiques constantes et des évolutions comportementales significatives. Les intervenants exploreront comment l’entertainment, à travers ses multiples facettes, parvient à changer les idées, créer du lien, éveiller la curiosité, et même provoquer le changement social.

La rédaction de la Réclame est honorée de faire partie des partenaires de cet événement.

Informations pratiques

La conférence se tiendra dans la prestigieuse salle Infinite du Grand Rex, située au 1 Boulevard Poissonnière, Paris 2ᵉ.

Pour participer à l’évènement :