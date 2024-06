Google leak : les secrets d’un bon référencement enfin révélés grâce à ces documents internes ?

La caverne d’Ali Baba s’ouvre à vous.

Vous le savez, sur le web, chacun de vos mouvements est traqué et analysé par Google. Par conséquent, il en sait plus sur vous que beaucoup de vos proches… ce qui fait de la confidentialité des données un sujet majeur. Alors, quand c’est Google lui-même qui voit son linge sale être étalé sur la plage publique, il y a de quoi rire jaune.

Il y a de cela quelques jours, une source anonyme a contacté Rand Fishkin (fondateur de SparkToro et cofondateur de Moz et Inbound.org), une autorité du monde du SEO. Cette source lui a dévoilé des milliers de documents internes provenant de l’équipe de recherche de Google, dont la véracité a été confirmée par d’anciens employés de l’entreprise. Le plus important : ces documents contredisent certaines des allégations publiques de Google.

Ces documents pourraient permettre à tous les fans de SEO de savoir, entre autres informations sensibles, ce qui est réellement prise en compte par le géant américain lorsqu’il classe les résultats de recherches. Une information que beaucoup essayent en déchiffrer depuis des années.

Les éléments les plus importants pour mieux comprendre l’algorithme Google :

– Google analyse vos clics et le comportement que vous adoptez après ceux-ci pour son classement et fait la différence entre clics longs et courts. Les données issues de Chrome sont incluses dans les analyses Google.

– Google adapte les résultats de certaines recherches en fonction du comportement des utilisateurs : si vous cherchez quelque chose, puis recherchez immédiatement quelque chose de lié, mais légèrement différent, alors les sites mentionnant les mots clés de la seconde recherche seront boostés dans les résultats de la première.

– Google est capable d’identifier la nature d’un site web : news, YMYL (Your Money, Your Life), blog personnel, commerce en ligne et hébergeur de vidéos.

Pour ceux à qui le code et les heures d’analyse ne font pas peur, les documents sources sont disponibles ici.