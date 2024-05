Shopping et YouTube : les nouveautés marquantes du Google Marketing Live 2024

Un web régi par l’IA ?

Après des annonces IA que nous avons traitées il y a peu, Google dévoile dans son Google Marketing Live 2024 des nouveautés mark&tech que Jérémy Lacoste analyse dans son podcast hebdomadaire : Déclick. Et comme le moteur de recherche américain met très clairement un focus important sur le développement de ses solutions IA, vous vous doutez bien que nous n’y échapperons pas non plus aujourd’hui.

1 – SGE n’est plus, vive IA Overview

Alors que Google teste depuis plusieurs mois l’intégration de l’IA générative dans les serp, le déploiement à grande échelle d’IA Overview aux États-Unis a été annoncé. Et avec lui, l’intégration d’annonces search & shopping, de quoi rassurer les experts SEA.

2 chiffres intéressants à garder en tête

Les requêtes de plus de 5 mots-clés ont progressé de +50 % en 1 an et les requêtes depuis Google Lens ont atteint les 12 milliards. De quoi inciter Google à accélérer fortement sur l’IA.

2 – Performance Max, en veux-tu en voilà ?

Depuis 3 ans, Performance Max occupe l’essentiel de la roadmap produit de Google. Et ce n’est pas près de changer, car la firme de Mountain View vient d’annoncer la possibilité pour les annonceurs d’intégrer leur charte graphique dans la production créative, ainsi que la mise à disposition de KPI additionnels au niveau créa.

Deux bonnes nouvelles, même si on aurait préféré du mouvement sur l’arbitrage au niveau des inventaires de diffusion.

3 – Ça bouge côté Shopping

C’est l’enjeu n°1 pour Google afin d’éviter de se faire distancer par Amazon, Temu et Shein dans la course au retail média. Et les réponses apportées semblent bien timides : nouveaux formats d’annonces, lancement d’approches plus immersives avec de la 3D, profil marque…

Pas de quoi reprendre le lead. Google doit encore cracker les sujets du multiachats, de la logistique et de la gamification.

4 – YouTube

En forte croissance depuis plusieurs mois grâce à une politique anti-adblocker et au lancement des formats shorts, YouTube va sûrement continuer à rayonner. La preuve avec le déploiement prochaine de campagnes collaboratives & l’ajout de stickers dans les formats shorts.

Google doit aussi continuer à réfléchir à bien monétiser la consommation YouTube sur TV qui progresse toujours plus.

5 – Quid du tracking ?

DMA, RGPD, fin des cookies tiers… il est faible de dire que l’alimentation des campagnes avec les bons signaux constitue un défi majeur. Si Google a bien anticipé l’ensemble de ces enjeux jusqu’ici, les nouvelles réponses apportées ici avec le déploiement de Data Manager d’un côté et du modèle MMM Meridian de l’autre semble plutôt relever de l’ordre de la rustine.

L’épisode est à écouter sur votre plateforme de podcast préférée.