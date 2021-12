Enrico Macias nous appelle à donner do-do-onner notre sang pour Noël

Ça ne coûte qu’un bras.

Si pour beaucoup d’entre nous la période des fêtes de fin d’année est synonyme de moments chaleureux, elle n’en est pas moins cruciale pour la collecte de sang qui, cette année, voit ses stocks au plus bas.

Alors même que nous entrons dans une période délicate liée à la crise sanitaire, l’Établissement Français du Sang et son agence DDB Paris ont fait appel au légendaire Enrico Macias pour faire face à ce problème et pouvoir continuer à sauver des vies.

Le chanteur de la paix a répondu favorablement, en acceptant de réinterpréter son morceau phare des années 80 « Le mendiant de l’amour » dans une vidéo décalée et bienveillante, visible sur les réseaux sociaux de l’EFS jusqu’à la fin de l’année 2021. Nous ne sommes pas surpris du choix d’Enrico, qui reprend son ode à l’amour sans rien demander en retour, sinon la tendresse et la générosité des gens qui l’entourent. Une musique qui dépeint notre besoin à tous d’amour pour vivre, et qu’au fond, nous sommes un peu des “mendiants de l’amour”. Mais cette fois-ci, ce sont plutôt les malades qui ont besoin de notre générosité pour vivre (notre sang), car 10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour venir en aide aux demandeurs de transfusions sanguines.

Son humour et son autodérision font d’Enrico un personnage attachant auprès des plus de 40 ans comme des plus jeunes. Une génération qui a d’ailleurs pu le découvrir ou le redécouvrir dans la série à succès de Netflix, Family Business, aux côtés de Jonathan Cohen, le maintenant au rang d’icône de la pop culture.

Le but de ce dispositif 100 % social est de permettre à l’EFS de se faire entendre auprès des Français, toutes générations confondues, qui doivent massivement se rendre dans les points de collecte pour offrir, à ceux qui en ont besoin, un cadeau de Noël fort utile : leur sang.

Rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr