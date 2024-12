Haut les jambes ! L’ode à la spontanéité de DIM

Une fin d’année en mode DIM avec DDB Paris.

DIM dévoile sa nouvelle campagne legwear de fin d’année, en collaboration avec DDB Paris. Sous la bannière de sa plateforme revisitée, “En mode DIM”, la marque met à l’honneur son ADN : des produits de qualité, accessibles et adaptés à tous les styles et moments de vie. Plus qu’une gamme de collants, DIM revendique un état d’esprit empreint de liberté, de spontanéité et d’impertinence.

Diffusée depuis le 6 décembre 2024, la campagne s’articule autour de trois visuels et vidéos mettant en lumière trois ambassadrices incarnant l’univers DIM. Modernes, parisiennes et joyeuses, elles célèbrent une manière unique de vivre et de bouger. Avec “En mode DIM”, la marque réaffirme son rôle dans la mode et dans le quotidien des Français, tout en insufflant une contagieuse liberté de ton.

