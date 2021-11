Quand Jonathan Cohen teste une Porsche Taycan électrique

Le pilote d’exception n’était pas dispo, alors ils ont pris Jonathan Cohen.

On ne peut pas tout avoir dans la vie. On adore « JoCo » pour ses talents d’acteurs, mais s’il avait des talents de pilote, cela se saurait.

Pour présenter la Porsche Taycan 100 % électrique, le constructeur automobile allemand et l’agence Quai des Orfèvres ont mis au défi Jonathan Cohen de tester sa vitesse et sa puissance… Il sera servi.

“Pour tester la nouvelle Porsche 100 % électrique, nous avons pensé à un pilote d’exception. Mais il n’était pas dispo”. Jonathan Cohen entre en scène, très sûr de lui, au côté de la pilote en Formula E, Simona de Silvestro. Tout avait bien commencé, jusqu’au moment où l’acteur qui incarne Serge le Mytho réalise la véritable puissance de l’engin et commence à se sentir… fébrile.

Un amour à sens unique pour l’acteur qui doit s’arrêter tant l’adrénaline est forte (et son estomac fragile). Hauts le cœur, grimaces, et onomatopée : cette course le conduit en enfer. D’une pierre deux coups, Porsche réussit à concilier humour et démonstration dans sa vidéo.

Le petit conseil de Jonathan Cohen si vous voulez vous lancer dans la course ? “Ne mangez rien avant, même une semaine avant. Faites un diet.”

Porsche réussit ainsi sa démonstration : en termes de puissance et de sensation de vitesse, son véhicule électrique n’a rien à envier aux versions essence.