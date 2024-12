Dacia et La Redoute se branchent avec Buzzman

Et la lumière fut.

Depuis le 18 décembre, Dacia et La Redoute illuminent les rues de Paris avec une campagne d’affichage inattendue signée Buzzman. Au programme, une collaboration qui marie la technologie automobile et le design intérieur pour un message à la fois clair et captivant.

Au cœur de cette campagne, la technologie power to object de la Dacia Spring, voiture 100 % électrique parmi les plus abordables d’Europe. Grâce à sa charge bidirectionnelle, cette innovation permet d’alimenter divers appareils domestiques via l’électricité stockée dans sa batterie. L’idée créative : deux affiches urbaines connectées. À gauche, la Dacia Spring propose d’« alimenter vos appareils électriques », tandis qu’à droite, les lampes design de La Redoute Intérieurs s’illuminent grâce à un câble directement relié à la voiture.

Une campagne qui souligne l’accessibilité partagée par ces deux marques du quotidien. Visible jusqu’au 31 décembre, cette campagne parisienne illumine également les réseaux sociaux des deux collaborateurs. On dit que Noël est la fête du partage – alors, pourquoi ne pas partager un peu d’électricité ?

