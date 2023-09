Asphalte compte arrêter les pubs

Ça, c’est une mise en habit.

D’où provient notre inclination à la surconsommation ? Pourquoi ressentons-nous ce désir insatiable d’accumuler une pléthore de produits éphémères ? Aujourd’hui, nous ne plongerons pas dans cette question sociologique voire biologique. Ni nous, ni même Asphalte, qui a décidé de prendre une voie bien plus vertueuse ! Cette marque de vêtements de qualité tente de ridiculiser la fast-fashion et ses publicités à la Boohoo ou Forever 21, et embrasse avec enthousiasme la durabilité des vêtements. L’empreinte de Booba est indéniable dans l’humiliation.

À la vue du titre du nouveau spot de 2 minutes d’Asphalte, nous nous sommes tous posé la question : N’est-ce pas paradoxal de lancer une campagne publicitaire lorsque l’on prône, à l’image d’Asphalte, des valeurs anti-consuméristes ? Le Sape Game a été secoué lorsqu’il a réalisé que ce trio de spots, imaginé par l’agence Customer Service (fondée par Victor Sidoroff, ex Buzzman), n’était en réalité qu’une joute sarcastique adressée à la stratégie marketing agressive de cette industrie qui continue à générer des milliards chaque année, malgré sa perte de vitesse. Une pique bien amusante, en parfaite harmonie avec l’essence distinctive de la marque et à ses publicités à la répétition quelque peu harassante sur YouTube. Comme quoi l’humour, lui aussi, a cette capacité à traverser les années.