Louez un bateau, faites-vous chambrer par les mouettes

C'est Macumba sur mer ici ?

Cet été, Click&Boat, le leader mondial de la location de bateaux en ligne, vous invite à dire adieu au tourisme sur terre et aux plages bondées grâce à sa flotte de 55 000 bateaux. Cette nouvelle campagne publicitaire, imaginée par l’agence Customer Service de Victor Sidoroff (ex Buzzman), se distingue par son ton plein d’humour, visant à positionner Click&Boat comme un acteur incontournable du tourisme. Avec une offre unique permettant d’explorer des lieux où peu de gens vont, la campagne promet des vacances loin des foules… mais proches des mouettes.

La campagne met en scène deux nouvelles mascottes, Steph et Marc, des mouettes rieuses et moqueuses qui commentent les aventures des utilisateurs de Click&Boat depuis leur rocher. Parmi les scénarios, on retrouve un couple avec un adolescent, un groupe d’amis sur un catamaran, et deux amies réservant un bateau sur leur smartphone. Les marionnettistes ont fabriqué et animé ces mouettes directement sur des rochers en bord de mer, ajoutant une touche authentique et divertissante à la campagne.

Visible à la télévision et sur les plateformes digitales en France, en Espagne et au Royaume-Uni, cette campagne s’accompagne d’un plan 360 incluant de nombreuses collaborations avec des créateurs de contenus.