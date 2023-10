Une campagne pleine d’humour pour prévenir les heureux accidents d’Halloween

Treat or fuite ?

On ne vous l’apprend pas, aujourd’hui, c’est la journée des horreurs… et de la peur. Et qu’est-ce qui peut faire plus peur que la plus grande des responsabilités ? Comme le fait de s’occuper d’un petit être incapable de se gérer lui-même et qui dépend donc entièrement de vous… oui oui, on parle bien d’un bébé.

Et en ce soir de fête, il n’est pas impossible que vous vous retrouviez avec un heureux accident sur les bras d’ici fin juillet… Dans 9 mois, donc. S’il y a un pic de naissances à ce moment-là, ce ne sera pas plus une coïncidence que celui de fin septembre. Alors voici trois options pour ce soir : vous protéger, vous abstenir ou amortir l’arrivée d’un petit démon en profitant des couches offertes par Les Petits Culottés.

En effet, le service d’abonnement pour couches écoresponsables made in France s’y connait question débordement, et cette campagne par Customer Service, l’agence de Victor Sidoroff (ex-Buzzman), vous propose d’alléger le fardeau que représente parfois une arrivée inopinée dans le foyer familial.

Après tout, une fois adulte, nos peurs deviennent souvent plus raisonnables ; fini les fantômes et les monstres sous le lit. Maintenant, le monstre est dans vos bras et vous l’appelez chéri, mon chou ou ma puce… et avec un sourire en plus de ça !