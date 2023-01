Asphalte canonise Booba pour ses nouveaux polos

Ça fait du bien à l’humour-propre.

Asphalte a semble-t-il trouvé col à son cou et chaussure à son pied avec sa dernière campagne plus déboutonnée qu’auparavant. Experte des spots omnipotents, la marque de prêt-à-porter a, cette fois-ci, adopté l’humour hip-hop du jeu de mots pour présenter sa ligne de polos masculins.

Une qualité supérieure alliée à un modèle de conception écologique et durable, telles sont les promesses du nouvel éco système de prêt-à-porter appelé “slow fashion”. Une stratégie de vente qui, le plus souvent, repose uniquement sur de la précommande. C’est le cas de la marque Asphalte, née sur Internet en 2016 et pionnière dans le genre. Cette dernière est également une habituée des campagnes VOL (vidéos en ligne) massives afin de stimuler sa communauté au fil de l’année.

Mais depuis la sortie de sa campagne “Confessions intimes” le mois dernier , cette DNVB (Digitally Native Vertical Brands) a fait évoluer le style de ses vidéos de présentation technique un chouia monocorde. Booba, Cap Ferret, Marco Polo, Polo le temps de niaiser… comme Rémy aurait ajouté la sauce à la ratatouille, la marque a assaisonné son spot d’une pincée de jeux de mots qui fonctionnent. Suffisant pour faire réagir le Duc de Boulogne ? Les réseaux sociaux en seront les témoins.