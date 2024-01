Cette pub facilite le transit dans le métro

Une campagne à ch*er.

Dans le monde mystérieux et tabou de la digestion, l’entreprise française DIJO, audacieuse et entièrement décomplexée, a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Spécialisée dans « le bien-être du ventre », DIJO comptent bien donner à nos entrailles l’attention qu’elles méritent grâce aux probiotiques. Sa première campagne d’affichage vise à briser les tabous autour des problèmes de transit, ce qui est – pardon – bienvenu dans le métro.

Lancée par l’agence Customer Service de Victor Sidoroff (ex créatif chez Buzzman), la campagne DIJO débute le 24 janvier et va envahir le métro parisien de façon décalée. Si l’agence qui a sifflé sa première bougie se fait en général remarquer pour ses campagnes d’affichage, celle-là, on ne l’avait pas vu venir.

Si l’humour est parfois le meilleur des remèdes, cette prise de parole vise tout de même à prouver l’efficacité du complément alimentaire de la marque. Avec une série de avant / après, DIJO fait comprendre sans détours que le bonheur réside dans une bonne digestion. Élémentaire mon cher water !