McDonald’s célèbre ses 50 000 restaurants avec une explosion de confettis

Un futur festif pour l'enseigne au Canada.

Après sa campagne balloonnesque en 2021 pour McDonald’s Canada, l’agence Cossette récidive dans le minimalisme et l’épure – témoignage d’une marque reconnaissable au premier coup d’œil – pour célébrer l’ouverture des futurs magasins de l’enseigne.

L’enseigne de fast-food a effectivement annoncé son intention d’ouvrir près de 50 000 nouveaux restaurants à travers le monde d’ici à 2027, un plan d’extension dont fait partie le Canada. Et pour célébrer ce projet, Cossette met l’accent sur la fête, point clé de la communication de McDonald’s au fil des ans.

Faire la fête chez McDo n’est peut-être pas du goût de tout le monde ; se régaler chez eux, en revanche, sera toujours d’actualité. Et cette explosion de confettis, en plus de donner des visuels simples, mais redoutablement efficaces, fait judicieusement référence à l’explosion de saveurs que provoque chaque bouchée des produits iconiques de McDonald’s.

« Le défi était de donner vie à nos visuels en utilisant une technique peu commune, mettant en scène un élément en mouvement », a expliqué Alexandre Jutras, directeur de création chez Cossette. « Nous avons utilisé une caméra ultra-rapide et un trampoline pour projeter les confettis colorés dans les airs, et les résultats étaient tout simplement stupéfiants : des photos ludiques, modernes et captivantes, qui représentent parfaitement la joie que McDonald’s Canada souhaite partager.«

Le making of