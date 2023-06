Faites le plein d’inspiration créative avec The Brand Projection du Club des Annonceurs

Le 5 juillet, une 3e édition avec la Réclame comme partenaire.

Définitivement, les événements se multiplient en cette période de l’année. Cette fois, laissez place au Club des Annonceurs, qui célèbre la créativité publicitaire sous le prisme des priorités de marques. L’événement, dénommé The Brand Projection, aura lieu le 5 juillet 2023 dans les jardins du quartier général du Club des Annonceurs, encore une fois réarrangés pour l’occasion. Ce format, lancé par le club en 2021, célèbre la créativité publicitaire et permet de partager un moment autour de celle-ci entre pairs.

Cette année, 12 marques choisissent la filmographie à présenter. Fin mars, celles-ci se sont réunies pour définir leurs principaux sujets d’intérêts en lien avec leurs problématiques de marques ou leurs préoccupations en tant que communicants. Pour les inspirer, la Réclame leur a présenté les principales tendances créatives de 2023. Les 6 marques membres du Club au comité sont : SNCF, Orange, AXA, Galeries Lafayette, Alain Afflelou et EDF. Elles seront aux côtés des 6 marques partenaires : La poste solution Business, The Good Company, CANAL + brand solutions, Youtube, Criteo, NRJ global ; et partageront le 5/07 leurs best-of en cohérence avec leurs angles, positionnements et visions.

La Réclame et Adforum accompagnent l’évènement en tant que partenaires de contenu, autant sur l’inspiration des campagnes en amont que sur le sourcing de celles-ci. Xuoan Duquesne, rédacteur en chef de la Réclame, introduira la projection.

The Brand Projection convie 200 annonceurs à rejoindre cet évènement, dont vous pourriez faire partie en vous inscrivant ici. Les mots d’ordre de la soirée sont : inspiration, fun et connexions humaines ! Un programme qui nous va à ravir. On se retrouve lors du cocktail ?