Le Club des Annonceurs élit un conseil d’administration élargi pour 2025

5 nouveaux administrateurs pour représenter les marques.

Le Club des Annonceurs a renouvelé son Conseil d’Administration, qui atteint désormais 18 membres, contre 17 les années précédentes. Cette composition diversifiée a pour but de refléter l’ADN du « Club » : une communauté ouverte et dynamique, où ambitions et expertises se croisent pour mieux accompagner les décideurs de marques face à leurs enjeux stratégiques.

Lors de l’Assemblée Générale du 10 décembre, organisée dans les locaux d’Universal Music France, les adhérents ont voté pour valider l’élargissement du conseil et élire cinq nouveaux administrateurs : David Benguigui (ISEGCOM), Dorothée Bompoint (Groupe FDJ), Ghislain Caudrillier (Renault France), Laurent Moreau (Biogaran) et Camille Rouquet (Groupe VYV). Dix administrateurs ont également été réélus, tandis que Thomas Boutte (AXA France) est reconduit à la présidence, tout comme les secrétaires généraux Géraud Rabany (Groupe ADP) et Julien Villeneuve (La Boite Immo).

À travers des initiatives renforcées et un collectif à taille humaine, le Club ambitionne de continuer à innover dans ses formats et ses sujets en 2025, sous le signe du partage et de l’audace. Vaste programme, à la hauteur des défis que les annonceurs rencontreront dans les moins à venir.

Découvrez le conseil d’administration de 2025 :