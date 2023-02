Roblox aide les enfants à identifier les prédateurs en ligne

Willy Wonka en serait jaloux.

Que cela soit dans une démarche purement marketing ou caritative, une chose est sûre : le monde de Roblox s’agrandit à vue d’œil. En décembre dernier, le jeu à univers persistant – aussi qualifié de “Metaverse” – a installé l’univers développé par la Fondation Child Focus : “OK Groomer”, un jeu de prévention contre les prédateurs sexuels en ligne, et notamment le phénomène du grooming.

Si vous n’aviez jamais entendu parler de l’expression “Groomer”, sachez qu’il n’est question ici, ni de toilettage ni de beauté masculine. Cela ne désigne pas non plus un boomer grincheux. Non, hélas, le sujet est on ne peut plus sérieux. Le “grooming” – pour “mise en confiance” – désigne, selon le Comité de Lanzarote, “la préparation d’un enfant aux abus sexuels, motivée par le désir d’utiliser cet enfant pour assouvir ses pulsions sexuelles”. L’association belge lutte, depuis sa création en 1997, contre l’exploitation sexuelle des mineurs et des disparitions d’enfants. En lançant le jeu « OK Groomer », Child Focus vise ainsi à prévenir, de manière ludique, les plus jeunes contre les prédateurs sexuels qui sévissent sur Internet.

Dans cette sandbox aux paysages verdoyants et aux couleurs pralinées, un guide prénommé Sam accompagne les jeunes utilisateurs à travers 3 mini-jeux à l’aide desquels ils apprendront à mieux s’armer face à l’insécurité des réseaux, et aux groomers potentiels. Au regard du nombre de dossiers liés à des affaires de grooming, il était urgent de prévenir les petits et les grands sur ce phénomène grandissant.