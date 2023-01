H&M lance une campagne de marque dans le monde de Roblox

Et on ne risque pas de la loooper.

Bienvenue à “Loooptopia”, le monde virtuel de la chaîne H&M créé dans l’univers vidéoludique aux millions de (jeunes) joueurs, Roblox. Une campagne, en partenariat avec le studio de production de jeux numériques Dubit, qui invite la jeunesse à s’essayer au plaisir de la mode…en ligne.

Dans la même “veste” que Nike, PacSun, Hot Topic ou encore Tommy Hilfiger, la deuxième plus grande chaîne de magasins de prêt-à-porter au monde a fini par s’installer, à son tour, dans l’espace immersif en pleine croissance de Roblox afin de planter son drapeau sur les terres, plus si vierges, du metaverse. Dans le monde très coloré de Loooptopia, les avatars des utilisateurs peuvent se promener à leur guise autour d’une place urbaine animée, tout en collectant des articles de mode et d’accessoires virtuels à travers des jeux et des événements en live. Sont également disponibles : des accessoires, des mouvements de danse, des morceaux de musique et des effets spéciaux afin de réaliser, seul ou entre amis, une multitude d’interactions. Les objets collectés pourront ensuite être transformés en tenues pour compléter sa garde-robe virtuelle, recyclés contre des points ou bien échangés

Avec son marché aujourd’hui estimé à 34 milliards d’euros, le metaverse attire les grandes entreprises comme un aimant et le groupe H&M ne déroge pas à la règle. Avec une progression de 6% sur ses ventes annuelles en 2022, l’entreprise et son dernier concept « Innovation Stories » tentent de transformer son image de marque avec une mode circulaire axée sur l’utilisation de matériaux durables dans un processus de production plus équitable. Des engagements semblables à d’autres, à mesure que l’exploration de la réalité virtuelle et augmentée porte, timidement mais sûrement, ses fruits.