Le Manoir Ronald McDonald s’installe sur Roblox pour soutenir les enfants malades

On a évité de peu le “McDonaldverse”.

La fondation Ronald McDonald suédoise et l’agence Nord DDB Stockholm ont trouvé la solution pour aider les enfants gravement malades à rester en contact avec leurs amis malgré les vacances : un manoir imaginaire géant sur le jeu multijoueur Roblox !

Depuis 1982, les associations caritatives du Manoir Ronald McDonald offrent un toit près d’un hôpital aux familles d’enfants malades. Il va de soi qu’en cette période de fêtes et de vacances, ces jeunes peuvent se sentir plus prisonniers encore par leurs handicaps, privés de leurs amis. Mais Eurêka. En Suède, les manoirs McDonald et l’agence NORD DDB ont eu l’ingéniosité de faire appel à la société de conception de jeux Karta pour concevoir une maison abracadabrante et pleine de couleurs sur Roblox, un bac-à-sable numérique créé en 2006 pour permettre aux plus jeunes de créer leurs propres jeux sans limite. Naturellement, les enfants ont donc pu également participé à la conception de leur propre monde virtuel.

Accompagnée d’une campagne multicanal, le projet ne risque pas d’être délaissé : de nombreuses mises à jour devraient venir enrichir l’expérience chaque année. Un beau geste qui ferait rougir la veste du Père Noël elle-même.