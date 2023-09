Masterclass : comment l’influence responsable bouleverse les modes de collaboration

Loi influence et label : contrainte ou opportunité pour les marques ?

Le thème de l’influence a été débattu en haut lieu ces derniers mois, des parlementaires jusqu’au ministre de l’Économie, amenant à la promulgation de la fameuse loi du 9 juin 2023 “visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux”. Dérives, le mot est fort, et les professionnels de la communication qui travaillent quotidiennement et bonne intelligence avec les influenceurs n’ont pas manqué de réagir.

Quelles sont les implications concrètes de cette régulation ? Pourquoi le label Agence Conseil en Influence Responsable est-il amené à devenir incontournable dans ce contexte ?

Comment contrer la baisse de performance et d’engagement qui affecte aussi bien les créateurs de contenus que les marques sur toutes les plateformes ? Ce nouveau contexte a-t-il un impact sur les modes de collaboration entre agences, marques et influenceurs ? Enfin, comment ces nouvelles contraintes imposent aux agences de repenser la créativité de leurs dispositifs pour générer de la valeur qui profite aux marques, aux influenceurs et à leurs communautés ?

Pour répondre à ces questions clés, rendez-vous le 19 septembre à 11h pour un nouveau webinar avec Change, l’agence de la Benevolence qui fait partie de 6 premières agences labellisées Influence Responsable en juillet dernier.

Les intervenants

– Victoire Thiessé, Head of Social Strategy de Change ;



– Adrien Bosch, directeur du pôle Influence & RP de WeChange ;

– Myriam Ouni, créatrice du podcast Influence Corner.

Au programme

1. Introduction et contexte par la Réclame

2. L’évolution des modes de collaboration

3. Vers de nouvelles expériences collaboratives



4. Conclusion et questions-réponses