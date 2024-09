Jean-Claude Van Damme s’envoie dans l’espace pour Art & Fenêtres

Pour célébrer ses 30 ans, Art & Fenêtres affirme son engagement pour l’excellence avec une nouvelle plateforme de marque, développée avec l’agence Change : « Seul le meilleur nous intéresse ». Cette promesse se matérialise dans une campagne audacieuse baptisée « La Quête du Meilleur », où l’entreprise met en avant son exigence de qualité. En trois films de 30 secondes, des recruteurs partent dans des environnements extrêmes à la recherche des meilleurs professionnels.

Pour incarner cette quête du meilleur, Art & Fenêtres a fait appel à Jean-Claude Van Damme, connu pour ses prouesses physiques, sa spiritualité… et son humour. Dans une campagne réalisée par James Huth (Brice de Nice), l’acteur se lance dans une mission épique, explorant jungle tropicale, plaine arctique et même une station spatiale. L’objectif ? Dénicher les professionnels les plus qualifiés, qu’ils soient poseurs, métreurs ou conseillers, pour offrir une expertise unique aux clients d’Art & Fenêtres.

Le dispositif inclut 3 films de 30 secondes, 3 déclinaisons en 15 secondes, un relai sur les réseaux sociaux, ainsi qu’un making of et une interview de Van Damme et du réalisateur. La campagne, à retrouver en TV depuis le 15 septembre, s’accompagne d’une activation en magasin.

On vous rassure : même si la présence de Jean-Claude Van Damme dans cette campagne constitue une bonne blague, la qualité des équipements Art & Fenêtres, elle, n’a pas l’air d’en être une.

Fiche technique