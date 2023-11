Macaron démission ! Krispy Kreme s’affiche avec Buzzman pour son arrivée à Paris

On les attendait plutôt à Trouville.

Le 6 décembre, Krispy Kreme, la célèbre chaîne amériaine de doughnuts, marquera son entrée sur le marché français en ouvrant sa première boutique au Westfield Forum des Halles, à Paris. Cette arrivée, orchestrée par l’agence Buzzman, promet de percuter le paysage de la pâtisserie en France. La marque, déjà célèbre dans 37 pays et forte de 10 millions de fans, compte faire de ses doughnuts, produits frais et préparés quotidiennement, une nouvelle référence gourmande pour les Français.

Krispy Kreme ne se contente pas d’introduire ses produits sur le marché français, mais lance également une vaste campagne de street marketing, mêlant OOH (Out-of-Home) et DOOH (Digital Out-of-Home) dans tout le métro parisien. La marque fait preuve d’audace et d’humour, en rendant hommage à la réputation critique des Français et leur amour pour la pâtisserie traditionnelle. Afin de susciter l’intérêt, Krispy Kreme a aussi distribué 100 000 doughnuts dans les rues de Paris, tous écoulés avant même l’ouverture du magasin.

Le lancement ne sera pas que gustatif. Le 6 décembre, pour célébrer cette ouverture, Krispy Kreme offre des cadeaux attractifs, dont un an de doughnuts gratuits pour les 100 premiers visiteurs. Des cartes à gratter digitales seront par ailleurs disponibles via l’application Krispy Kreme France, promettant plus de surprises. La campagne d’affichage est déjà visible depuis le 29 novembre, avec une bâche XXL de 27 mètres sur la façade du flagship et un quai de métro à Châtelet aux couleurs de la marque, outre les différents affichages. La marque entend ainsi marquer les esprits et s’implanter durablement dans le cœur des amateurs de douceurs parisiens… et remplacer le croissant au beurre ?