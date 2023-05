Buzzman réalise la campagne de Feu Vert et c’est mission accomplie

Le pouvoir de l'expert met fin à toutes les cat-astrophes.

Le célèbre chat blanc extra doux de chez Feu Vert, Ramsès, n’est pas qu’un célèbre chat blanc extra doux. Quand le monde est en alerte rouge, ce félin d’amour enfile son armure chatoyante pour arrêter des robots tueurs avec cha-risme : il devient Iron-Cat (vous avez dit plagiat ?). Enfin, c’était le pitch initial avant que les réalisateurs ne s’aperçoivent qu’ils parlaient du pouvoir d’achat et non du chat… Sacré quiproquo.

La nouvelle campagne, réalisée par Buzzman pour l’expert automobile, nous en met décidément pleins les minettes. Des sabres lasers à la Ahsoka Tano dans Star Wars, une combinaison futuriste à la Tony Stark, un méchant digne des Transformers, tout est présent ! Le film en 3D est une superproduction inattendue, dont le point culminant révèle le véritable pouvoir de la marque : celui de vous faire réaliser des économies moyennes de 142€ sur vos révisions, et dans le monde réel, croyez-le, c’est bien plus impressionnant qu’un entrechat en costume moulant.

Le film sera projeté dans les salles de cinéma à partir du 25 mai, une première pour la marque, et sera également diffusé à la télévision et en ligne. Des spots radio viendront compléter ce dispositif promotionnel. Quelques jours avant son lancement, des affiches du film ont été placardées dans les centres Feu Vert et partagées sur les réseaux sociaux, de quoi chatouiller un poil votre curiosité.