La livraison Burger King est pleine de vilains défauts — et BK l’assume 

Mais au moins, vous recevrez des propositions royales.

Burger King, chaîne emblématique de restauration rapide, lance son propre service de livraison tout en assurant qu’il n’échappera pas aux écueils courants de la livraison à domicile. Dans une campagne audacieuse signée Buzzman, la marque reconnaît de manière transparente les problèmes courants tels que les retards de livraison, les erreurs d’adresse, et les commandes incomplètes. Cette série de trois films offre une approche ironique, tout en soulignant les avantages uniques du service King Delivery de la marque.

Le point fort de ce service de livraison pour rois (et reines !) réside dans sa capacité à offrir des produits gratuits, des offres exclusives et la possibilité de cumuler des couronnes sur le programme de fidélité Kingdom. La campagne, qui se compose de vidéos de 30 et 10 secondes, a été lancée en ligne en octobre et sera diffusée à la télévision d’ici à la fin de l’année. Elle est également accompagnée d’une série de quatre visuels.

Burger King affiche ici sa volonté de conquérir le marché de la livraison tout en adoptant une approche franche et humoristique, conformément à son ADN de marque. Reste à mesurer si cela va générer de la satisfaction et de l’adhésion chez ses clients, malgré les petits tracas inhérents à ce type de livraisons. On parie que ce sera le cas, malgré ce fichu Coca Light renversé sur vos frites.