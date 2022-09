Back Market x Buzzman : une première campagne féline

Seul on est fort, ensemble on griffe plus fort.

En avril dernier, Back Market annonçait choisir Buzzman comme agence lead en Europe et aux États-Unis – rompant ainsi sa collaboration iconique avec l’agence Marcel. Cette fois-ci pas de campagne d’affichage coup-de-poing arborant des chiffres et des lettres. Buzzman a voulu frapper plus fort en réalisant un spot-thriller à la Hitchcock, dans lequel une horde de chats vicelards (loin des petits chatons mignons des réseaux) prennent possession du monde.

Votre chat a déjà confondu votre smartphone avec un tapis pour faire ses griffes ? A pris votre ordinateur pour une litière et votre casque pour un jouet ? Nous les aimons, mais avouons que ces destructions ciblées à répétition sont suspectes. Leur double personnalité est révélée au grand jour.

S’appuyant sur le fait que les chats auraient 7 vies (dans les pays occidentaux, tout du moins) Buzzman et le réalisateur américain Tom Kuntz ont mis la main à la pâte pour mettre en scène un soulèvement de chats contre… les appareils reconditionnés. Dans un autre style, le réalisateur a par le passé réalisé des campagnes pour des annonceurs comme Axe ou encore Heineken.

Une campagne signée « Hello Again » – en référence au « Hello » affiché sur les premiers Macintosh d’Apple – bien loin de la mignonne petite araignée de Samsung. C’est tout de même une entrée en matière à grand spectacle pour ce tout nouveau duo agence-annonceur.