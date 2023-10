Quel avenir pour les magasins et la grande distribution en France ?

Les Français entre pessimisme et réalisme.

Malgré une hausse des prix des courses qui suscite des inquiétudes, les Français restent attachés à la grande distribution (mais ont-ils des alternatives ?) Selon une étude à l’initiative de Bonial en partenariat avec OpinionWay, 85 % d’entre eux estiment que ce secteur demeure utile, 7 points de moins comparé à l’année précédente. Dans un contexte d’inflation, 82 % (-3 pts) d’entre eux que les grandes enseignes ont un rôle à jouer pour défendre le pouvoir d’achat, mais seuls 59 % (-4 pts) sont d’avis qu’elles y contribuent réellement.

Malgré leur attachement au commerce physique, seuls 57 % des Français se déclarent optimistes concernant l’avenir de la grande distribution. 67 % d’entre eux anticipent sa disparition, ce qui souligne les défis auxquels le secteur est confronté avec la croissance des nouvelles technologies.

Non seulement les magasins physiques sont perçus comme utiles pour effectuer des achats par 93 % des Français, 83 % d’entre eux les favorisent par rapport à leur alternative en ligne. Ils sont également reconnus pour leur impact positif sur la vie sociale locale (84 %) et l’économie française. Cette étude met en lumière l’importance continue des magasins physiques dans le paysage de la distribution, même à l’ère de la montée en puissance de l’e-commerce, seul 36 % des Français se rendant en magasin pour des achats alimentaires.

Par rapport à l’enquête de l’année 2022, les Français ont un avis plus nuancé sur la grande distribution et son avenir. Ils apparaissent plus pessimistes qu’en novembre dernier, date ou le contexte était pourtant plus défavorable qu’à présent selon l’INSEE.

Laurent Landel, président de Bonial, résume cette étude en quelques mots :

“Les magasins et la grande distribution sont au cœur de la vie des Français qui les considèrent cette année encore comme très utiles. Que ce soient pour les courses alimentaires et les achats non-alimentaires, le point de vente physique demeure le canal d’achat privilégié des Français, devant le e-commerce. Et pour cause, plus qu’un lieu d’achat, le magasin est reconnu par les Français comme utile pour créer des emplois qualifiés et contribuer au dynamisme des territoires. La hausse des prix rend le contexte incertain et les attentes des Français envers la grande distribution, véritable défenseur de leur pouvoir d’achat, plus importantes.”