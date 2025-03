Voici les marques préférées des Français en 2025

Bic passe de la 12ᵉ à la 1ʳᵉ place !

Marque Préférée des Français dévoile son Observatoire 2025, issue d’une enquête réalisée par l’institut OpinionWay auprès de 4 900 répondants. Ce classement annuel met en lumière les tendances actuelles en termes de relations consommateurs-marques.. Après une année 2024 marquée par une prudence générale en raison de l’inflation, les résultats de cette édition suggèrent une légère reprise de l’affection des Français envers les marques.

Cette année, un événement majeur bouleverse les habitudes : BIC, une marque non alimentaire, prend la tête du classement, détrônant ainsi les géants traditionnels de l’alimentaire qui dominaient habituellement le palmarès. Cette place est notamment le fruit des retombées très positives de sa campagne de rentrée 2024 axée sur la durabilité des stylos (6h d’écriture), « Écrivez plus, Achetez moins », ainsi que de son statut de marque partenaire des JO. À la deuxième place, Samsung (déjà 2ᵉ en 2024), suivi par Bonne Maman (leader en 2024), Barilla (un gain de 14 places !) et St Michel (4ᵉ il y a un an) qui complète ce top 5.

Les résultats de cette enquête révèlent aussi une tendance marquée de la part des consommateurs à privilégier les marques qui offrent une véritable proximité et qui incarnent des valeurs de confiance. Leclerc, traditionnellement perçu comme le défenseur du pouvoir d’achat, s’impose en tête du classement de la proximité. L’enseigne est suivie par Amazon et Decathlon.

Dans le secteur industriel, Samsung s’affiche également comme le leader de la confiance notamment grâce à la fiabilité de ses produits, suivi par Bosch et Michelin.

Enfin, l’Observatoire 2025 a introduit un nouvel axe d’analyse, en demandant aux Français d’évaluer les marques alimentaires sur leur goût. Dans ce classement, Magnum, Lindt et La Laitière occupent les premières positions, confirmant que le goût reste un élément clé dans la relation des consommateurs avec les marques alimentaires.

Le classement des marques les plus utiles met quant à lui à l’honneur CB, suivi de Colissimo et Mondial Relay.

Frédéric Micheau, directeur adjoint chez OpinionWay déclare : “Les marques du quotidien reprennent cette année subtilement des places dans le cœur des Français. Les attentes des consommateurs sont en pleine mutation, notamment celles des jeunes générations qui attendent de l’engagement et de l’innovation. Mais on saisit aussi à travers ces chiffres l’attachement réel des Français aux marques patrimoniales, authentiques et proches d’eux : ces marques, qui ont toujours fait partie de leur paysage, les rassurent.”

Ces résultats traduisent une évolution des attentes des consommateurs, entre attachement aux marques patrimoniales, recherche de proximité et valorisation du plaisir gustatif. À l’heure où la consommation montre des signes de reprise, les marques qui parviennent à allier confiance, accessibilité et innovation semblent les mieux positionnées pour renforcer leur lien avec le public.