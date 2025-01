30 ans d’e-commerce : 95 % des Français achètent en ligne aujourd’hui

490 millions de colis livrés ou l’impact des géants asiatiques.

Pour célébrer trois décennies d’évolution des habitudes numériques, La Poste Colissimo dévoile une étude exclusive réalisée avec OpinionWay. Ce rapport met en lumière les profondes transformations induites par l’e-commerce sur les habitudes des consommateurs français.

Selon l’étude, l’e-commerce est perçu comme l’une des trois innovations les plus marquantes du XXIᵉ siècle. Citée par 42 % des Français, cette pratique arrive juste derrière les smartphones et l’internet haut débit (65 % et 51 % respectivement). Plus de 9 Français sur 10 (95 %) déclarent acheter en ligne, dont 70 % au moins une fois par mois. 80 % des consommateurs adoptent un parcours d’achat hybride, combinant commerce en ligne et physique. Ce modèle s’impose comme un équilibre entre praticité, confiance et durabilité.

Des chiffres qui donnent la mesure de l’adoption pleine et entière de ce mode d’achat, devenu un acte du quotidien.

Le commerce en ligne est plébiscité pour sa capacité à simplifier la vie quotidienne : 83 % des sondés estiment qu’il leur fait gagner du temps. De plus, 76 % des Français déclarent avoir économisé grâce à ce mode de consommation, notamment via l’accès à des produits jusqu’alors inaccessibles. Et alors que 60 % des consommateurs se disent préoccupés par l’impact environnemental de l’e-commerce, les solutions actuelles, comme les emballages recyclables ou les livraisons groupées, peinent encore à s’imposer, puisque seuls 3 % et 5 % des Français y ont recours.

Jean-Yves Gras, directeur général de Colissimo, précise dans un communiqué :

« En seulement dix ans, nous avons réduit de près de 50 % l’empreinte carbone dans la livraison de nos colis. […] nous visons le standard le plus élevé, le “zéro émission nette”, que nous voulons atteindre dès 2040. »

Des initiatives comme le Score Écologique, qui permet aux consommateurs de choisir des modes de livraisons à l’impact plus faible, témoignent de l’engagement de Colissimo dans une logistique responsable.

Au-delà de son impact écologique, l’e-commerce ouvre des opportunités économiques : 89 % des Français considèrent qu’il favorise la découverte de produits locaux, tandis que 87 % saluent son rôle dans l’accès des petites entreprises aux marchés internationaux.

Opérons un petit retour en arrière, avec une devinette : quel fut le tout premier achat réalisé en ligne ? (réponse en toute fin d’article)

Rappel des chiffres clés

Chiffres clés sur la croissance de l’e-commerce :

– Doublement des volumes en 10 ans : Entre 2014 et 2024, le marché de la livraison de colis liés à l’e-commerce a doublé, passant de 277 millions de colis en 2014 à 490 millions en 2024 pour Colissimo.

– Croissance annuelle prévue : Une augmentation annuelle de 3 à 5 % est anticipée d’ici 2030, malgré un tassement post-Covid.

– Impact de la période Covid : En 2020-2021, les volumes ont augmenté de 38 %, mais une baisse de 10 % a été enregistrée en 2022 avec la réouverture des magasins physiques.

Impact des géants comme Shein et Temu :

– Poids des marketplaces asiatiques : En 2024, 22 % des colis traités par La Poste provenaient de commandes liées à des marketplaces comme Shein, Temu et AliExpress.

– Ascension de Temu : Lancé en avril 2023, Temu est devenu en moins de deux ans le troisième site e-commerce en France. Avec Shein et AliExpress, ces plateformes concurrencent directement Amazon. Toutefois, « Amazon demeure l’acteur majeur en France, représentant à lui seul un poids équivalent à celui de Shein, Temu et AliExpress combinés », souligne Jean-Yves Gras, directeur général de Colissimo, lors de la conférence de presse présentant l’étude.

« On observe une concentration du marché : une dizaine de sites, dont Amazon, Shein, Temu et AliExpress, représentent aujourd’hui l’essentiel des commandes e-commerce des Français. »

– Le poids d’Amazon en France :

« 9 Français sur 10 ont déjà commandé sur Amazon, et ce site est devenu une référence pour vérifier les prix avant tout achat. » « Lorsqu’on parle de compromis qualité-prix, les consommateurs se tournent d’abord vers Amazon, qui a aussi un rôle d’outil de recherche. » Jean-Yves Gras.

Transformations des habitudes de consommation :

– Livraison ancrée dans les habitudes :

95 % des Français achètent en ligne nécessitant une livraison, dont 70 % une fois par mois et 20 % chaque semaine.

La livraison à domicile reste la méthode préférée, devant les relais commerçants et les consignes.

Omnicanalité : 59 % des consommateurs pratiquent le showrooming (repérage en magasin et achat en ligne), illustrant la fin des clivages entre commerce physique et digital.

Innovation et investissements de La Poste :

– Investissements massifs :

450 millions d’euros ont été investis dans des plateformes de tri pour atteindre une capacité de traitement de 5 000 colis par minute pendant les périodes de pointe comme Noël.

Optimisation des transports, notamment avec des camions capables de transporter 4 000 colis (contre 1 500 précédemment).

– Engagement environnemental :

Réduction des émissions de CO2 par colis de 50 % en 10 ans.

Couverture de 22 métropoles françaises en zones décarbonées d’ici fin 2025.

Impact des emballages réduit (40 % de l’empreinte écologique de la chaîne logistique) via des partenariats et des normes adaptées.

*Un CD de Sting, l’album Ten Summoner’s Tales, vendu par un Américain, le dénommé Dan Kohn, sur le site web qu’il avait lancé, Net Market.