Leroy Merlin accompagne les 68 millions de Français pour améliorer leur maison et leur vie

La magie du bricolage.

Leroy Merlin dévoile une nouvelle campagne publicitaire réalisée par l’agence BETC FULLSIX, lancée le 16 mars dernier. Le premier volet de cette campagne, intitulé « Enzo et sa fille Paloma », nous plonge dans un univers où les matériaux de bricolage prennent vie de manière poétique et ludique. Le film raconte l’histoire de l’amélioration de la maison, incarnée par des personnages et des décors faits de véritables matériaux : cheveux en fil de cuivre, jupe en abat-jour ou encore écharpe en carrelage. Ce film a été réalisé par Les Watts, produit par Stink Paris et post-produit par Mathematic.

Cette campagne s’inscrit dans un nouveau territoire créatif imaginé par Leroy Merlin pour illustrer son engagement auprès des Français. L’enseigne veut accompagner les 68 millions de Français dans leurs projets d’amélioration de la maison, qu’ils soient grands ou petits, et en montrer l’impact positif sur leur quotidien. Avec la tendance home staging qui a explosé après le Covid, Leroy Merlin est devenu un incontournable pour les Français qui veulent améliorer leur intérieur. « Nous avons voulu raconter l’amélioration de la maison d’une manière inédite, en donnant vie aux matériaux eux-mêmes », explique Ivan Beczkowski, président et directeur de la création chez BETC FULLSIX.

« Enzo et sa fille Paloma » marque le début d’une série d’histoires qui se poursuivront avec d’autres personnages. Ces récits simples et touchants seront diffusés en TV, digital, social media, ainsi qu’en magasin, avec de la PLV et des activations retail.

« Avec ce nouveau territoire, nous réaffirmons notre engagement : permettre à chaque Français de réaliser ses projets d’amélioration« , précise Jade Sartorius, directrice communication et marque chez Leroy Merlin.

En fin de compte, améliorer sa maison, c’est un peu comme améliorer sa vie… avec quelques outils en plus.

Fiche technique