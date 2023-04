Decathlon se demande après quoi vous courrez

Pour un sport plus accessible.

Quatre spots, deux messages : voilà comment on peut introduire la nouvelle campagne de Decathlon, à nouveau en collaboration avec BETC Paris. D’une durée de 30 secondes chacune, les quatre vidéos seront diffusées en accord avec un plan média de Havas Media sur une variété de chaînes TV, telles que TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, TV Breizh, France 2, France 3, France 5, 13ème rue, National Geographic, National Geographic Wild, Syfy, TV5, Toonami, France 24, M6, etc. à partir du 28 avril, à la suite d’une première diffusion le 17 mars.

Dans les deux premières vidéos, intitulées « Après quoi ? » et « Ça, c’est du sport ?”, la marque met en avant son catalogue rempli d’innovations qui lui permettent de répondre aux besoins de tous les sportifs, de leur premier pas dans un sport à un plus haut niveau. De quoi donner aux indécis l’envie de se lancer, puisqu’ils seront accompagnés par une marque couvrant toutes les gammes d’équipement sportif, du plus accessible au plus pointu.

Dans les deux autres spots, Decathlon met en avant l’hésitation au moment de choisir quel sport pratiquer et la difficulté à en essayer un nouveau sans dépenser des fortunes dans un matériel qui ne pourrait servir qu’une fois. La solution à ce problème se trouve encore une fois dans le catalogue de la marque, celui-ci proposant un variété d’équipements à moins de 20 euros, permettant d’investir sans regrets. À noter que l’offre de location de Decathlon, allant totalement avec cette promesse, est absente de ces messages, probablement par souci de simplification.

« La force de ces nouveaux films est d’inscrire encore davantage l’accessibilité prix et l’innovation au cœur de notre stratégie avec toujours pour objectif de rendre le sport accessible à tous. L’accessibilité prix, ce n’est pas juste faire des bonnes affaires, c’est surtout ce qui permet à tous de commencer, changer, essayer un sport sans se poser de question. Quant à l’innovation produit, elle doit bénéficier à tous les sportifs quel que soit leur niveau de pratique, du débutant à l’expérimenté. », souligne Sonya Mahcine, directrice de la communication externe chez Decathlon France.

Ces quatre spots s’inscrivent dans la lignée de la plateforme de marque “Faire bouger le sport”, lancée en 2022 et à retrouver sur la Réclame.