Les taxis détestent déjà cette initiative d’auto-école

Mais nous, on adore.

Si vous avez passé votre permis de conduire, vous avez dû faire des heures et des heures de conduite avant de pouvoir vous rendre à l’examen. Pendant ce temps, n’étiez vous pas seul avec votre moniteur ? Avec une banquette arrière vide, pouvant pourtant accueillir plus de passagers ? CER Réseau, une association d’écoles et de centres de formations, a décidé avec BETC Paris de répondre à ce gâchis de places, tout en répondant au manque de mobilité dont sont victimes certains de nos concitoyens. Non, tout le monde ne peut pas se permettre une course de VTC… ou une voiture.

Deux problèmes, une solution : offrir ces places vides à ces personnes en manque de mobilité, gratuitement. Pour un rendez-vous chez le médecin, par exemple. De plus, difficile de trouver des mauvais côtés à cette initiative : les conducteurs en herbe gagnent en expérience et comprennent l’importance d’adopter une conduite responsable, n’étant pas uniquement en charge de leur vie ou de celle de leur moniteur, présent pour les assister, mais en plus de celle d’une personne qui pourrait tout aussi bien être l’un de leurs proches. De plus, bien qu’inconfortable pour certains, cette situation prépare les conducteurs en devenir à l’examen de conduite, pendant lequel ils ne connaîtront pas leur examinateur, et où il y aura probablement du monde sur la banquette arrière.

Chaque jour, des centaines de milliers d’heures de conduite se font à vide. Avec le @CERreseau, nous avons décidé d’ouvrir ces banquettes arrières, pour transporter gratuitement tous ceux qui en ont besoin 🚗👇🏼 pic.twitter.com/3GWZM0mVUy — Mathieu Laugier (@matlg) April 27, 2023

Cela peut vous rappeler Blablacar et ses covoiturages, à la différence qu’il s’agit ici d’une initiative qui n’a pas d’apport monétaire pour CER Réseau, et qu’aucune compensation n’est demandée à la personne qui fera usage de ce service. Un bon exemple de communication RSE gratuite et bénéfique à la communauté.