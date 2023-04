CANAL+ “photoshoot” les acteurs de la série B.R.I, littéralement

Parfois, les acteurs ne jouent pas - et ils en sont encore meilleurs.

Pour cette nouvelle série originale CANAL+ inspirée du quotidien de la B.R.I, brigade de recherche et d’intervention française aussi appelée brigade anti-gang, il était nécessaire que le réalisme de la série transpire dans chacun de ces aspects. C’est pour cela que Jérémie Guez, réalisateur de la série a fait appel à l’agence BETC, pour créer une affiche à la hauteur de la série. L’idée est simple : au lieu de faire un shooting photo classique, les acteurs allaient être mis à l’épreuve et devaient mettre à profit l’entraînement qu’ils avaient reçu de la part de véritables membres de la B.R.I pour réaliser un exercice. Dans celui-ci, les cibles à abattre dans chaque pièce étaient munies de capteurs et de caméras, prenant en photo les acteurs en pleine action.

À la fin du spot, cette phrase, prononcée par le chef d’entraînement à l’air grave de nos acteurs, vient clore la vidéo et fait naître chez le spectateur une forme de respect pour la B.R.I, s’il n’en avait pas déjà précédemment : “La B.R.I, c’est pas du cinéma. Cette affiche non plus.”

Au vu des fréquentes confrontations entre la police et certains citoyens français, à l’occasion de manifestations par exemple, on pourrait s’étonner que les séries policières continuent à fonctionner aussi bien. Pourtant, selon une étude de l’Ifop publiée en 2023, les Français continuent à ressentir de la confiance envers la police, à une majorité de 44 % contre seulement 19 % pour l’inquiétude et 8 % pour l’hostilité. S’ajoutant à cela, selon une tribune du Monde publiée en 2020, les séries de ce genre françaises échappent aux controverses qui touchent leurs confrères américains en donnant à leurs personnages des spécificités qui en font des personnages de fiction indéniables, les écartant ainsi des débats de la vie “réelle”.

Voir la bande-annonce officielle :