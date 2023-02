Élevage d’hommes vivants.

Si Peugeot affirme que les femmes conduisent mieux que les hommes, la Sécurité Routière est prête à le prouver, étude à l’appui. Sa nouvelle campagne de sensibilisation nationale confiée à l’agence BETC Fullsix s’accompagne d’un film aux reflets intimistes qui caresse en douceur le sujet de la mortalité des hommes au volant.

Car l’une des plus belles raisons de choisir la vie, c’est de se retrouver nez à nez avec celle que l’on a engendrée, la Sécurité Routière nous livre une vision neuve de la paternité et la transformation qu’elle engendre chez un homme. Mis en scène par le réalisateur Rémi Bezançon – à qui l’on doit déjà le film “Un Heureux Événement” – le film de 60 secondes narre la rencontre entre un père en devenir et son nouveau-né. Comme si cela ne pouvait pas être plus attendrissant, la voix-off de Pio Marmai et la plume de Julie Martin accompagnent le spot tout en poésie.

Mais derrière ce rideau émotionnel et des mots chargés de sens, se cache une réalité de terrain plus dure à accepter. Selon le bilan de la Sécurité Routière, 78 % des personnes tuées en 2022 sur les routes sont des hommes. La gente masculine représente également 93 % des conducteurs alcoolisés impliqués dans un accident, 88 % des jeunes conducteurs tués ainsi que 84 % des présumés responsables d’accidents mortels. Face à ces chiffres accablants, l’organisme s’interroge : « Et s’il fallait ajouter la masculinité dans la liste des facteurs favorisant les accidents de la route ? ». Sertie du slogan “Soyez l’homme que vous voulez être, mais soyez un homme vivant”, la campagne incite ainsi les hommes à se libérer des stéréotypes virils qui favorisent les comportements à risque. Ce qui n’est pas gagné d’après le baromètre du sexisme 2023 du Haut Conseil à l’Égalité.

pour bien debunk cette illusion d'une génération déconstruite https://t.co/lFbxEvEFZi pic.twitter.com/cZ09cfKdXl — clara ✨ (@clara_dfx) January 23, 2023

Gageons que la prudence devienne à terme “père de sûreté”.