Claude est un sacré lover.

À l’occasion de la Saint-Valentin, BETC Fullsix a confié une mission particulière à cinq intelligences artificielles : trouver les punchlines d’amour les plus mémorables pour séduire à coup sûr. Et les IA ont répondu présentes, chacune avec son style bien à elle.

Les résultats sont plutôt variés, entre tendresse et humour décalé. Claude (Anthropic) se montre poétique avec une déclaration digne des plus grands romantiques : “Si chaque fois que je pense à toi une étoile s’allumait, la nuit n’existerait plus”. ChatGPT (OpenAI), quant à lui, opte pour un ton plus léger et complice : “Je sais pas si tu comptes me rendre mon cœur un jour, mais franchement, il est mieux chez toi que chez moi”. De son côté, Gemini (Google) mise sur la sincérité, même dans l’extravagance : “Je suis tombé amoureux de toi comme on tombe d’une falaise : d’un coup et sans parachute”.

Les IA de Mistral et DeepSeek ne sont pas en reste. Mistral nous surprend avec un comparatif un peu particulier : “Si tu étais un végétal, tu serais une patate… parce que je te trouve douce”. Tandis que DeepSeek, préfère une déclaration sans faux-semblants : “Je t’aime, et c’est sans stratégie de repli”.

Les IA ont donc mis tout leur cœur, ou plutôt leur code, pour cette campagne, mais la question reste : sont-elles parvenues à capturer l’essence même du romantisme ? Reste à savoir si n’importe quel être humain aurait su être plus créatif que cela.