Les femmes conduisent mieux que les hommes, c’est statistique selon Peugeot

Les stéréotypes attendus au tournant.

Quand Peugeot sort une nouvelle campagne, on connaît généralement la chanson. Mais pour celle-ci, il y a exception. Afin de lutter contre les stéréotypes sexistes sur la route, l’écusson léonin a décidé de s’appuyer sur une étude publiée par l’INRETS (Institut national français de recherche sur les transports et leur sécurité) et un bon paquet de petites voitures. L’histoire de révéler au passage (espérons-le) les Lella Lombardi et Charlie Martin de demain.

Selon l’étude en question, les stéréotypes de genre auxquels les enfants sont exposés dès leur plus jeune âge auraient un impact significatif sur la confiance en soi plus tard dans la vie. Et oui, de la naissance à la petite enfance, une multitude de connexions se forment dans le cerveau des tout-petits selon leurs expériences quotidiennes, on appelle cela : la plasticité cérébrale.

Un film d’1 min 30 vient appuyer ces données à travers une simple expérience. Invité à un échange de cadeaux organisé par la marque, un groupe de petites filles y est interrogé afin de savoir qui “conduit le mieux ?” entre elles et les garçons. La réponse ne se fait pas attendre : à l’unanimité, les “papas” sont perçus comme de meilleurs conducteurs. Une croyance juvénile qui pourrait, à l’avenir, les rendre moins confiantes au volant. Avec un enthousiasme certain, la troupe de jeunes échange alors des jouets “girly” contre des voitures miniatures aux logos du constructeur. L’histoire de les motiver à jouer davantage avec ces dernières, investir du temps dessus et incarner la confiance levier de vitesse en main, plus tard… à bord d’une Peugeot, si possible.