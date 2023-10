Les coworkings Morning s’amusent à moderniser les banques d’images

Rooftop, diversité et lumière naturelle.

S’il vous arrive parfois de vous rendre sur les banques d’images pour y chercher des images de personnes au bureau, vous êtes sûrement familier avec l’ambiance des plus moroses qui est présente dans pratiquement toutes ces photos. Pour ne pas dire “La-Défense-core”. Les images sont teintées de gris, de blanc et d’autres couleurs aseptisées, les sourires sont ultrabright et les poignées de main paraissent peu sincères. De quoi sérieusement donner envie de changer de carrière, voire de fuire.



Morning et BETC ont décidé de changer la donne. C’est fini, l’ambiance d’hôpital et les sourires forcés : le créateur d’espace de travail parisien décide de mettre en lumières ses espaces et ses employés pour recréer certaines des photos les plus recherchées des banques d’images, avec un twist plus beau, plus solaire et même plus réel.

Ces images retravaillées sont disponibles sur différentes banques d’images, telles que iStock, Getty Images, Alamy et bien d’autres. Cette opération, nommée Alternative Stock Images, sera également disponible sur les réseaux sociaux de la startup.

Olivier Aumard, directeur créatif exécutif chez BETC et Mathieu Laugier, directeur général de BETC, disent de ce projet: « Avec cette campagne, nous proposons une relecture du monde du travail 100% made in Morning. L’occasion également de promouvoir de manière subtile et inattendue tous les espaces de travail proposés par Morning auprès d’un large public. »

De quoi par ailleurs ajouter une nouvelle ligne de revenus pour Morning ? Réponse dans le futur case study !