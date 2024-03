Heetch met des psys dans ses voitures

Pour améliorer la santé mentale des jeunes.

Dans une société où la pression sociale règne, la santé mentale des jeunes est souvent reléguée au second plan. La dépression, fréquemment perçue comme un signe de faiblesse, reste un sujet tabou, malgré sa présence alarmante. En 2024, un jeune sur cinq est touché par des troubles dépressifs, mais dans beaucoup de cas, le silence règne. Dans nombre de cas, les jeunes ressentent cette forte déprime, ne se sentent pas à l’aise d’en parler, que ce soit avec un professionnel ou bien simplement quelqu’un de l’entourage. Bien que les initiatives pour briser ce tabou se multiplient, la culture populaire continue d’entretenir les stéréotypes qui enferment les jeunes dans leur souffrance.

Pourtant, la marque de VTC Heetch s’est rendu compte que les jeunes dans le besoin se confient facilement aux chauffeurs. Chaque nuit, les chauffeurs de la marque croisent des jeunes, qui cherchent bien plus qu’un simple trajet. Ils ont besoin de parler, de se confier. Karim, chauffeur chez Heetch depuis 2019, témoigne : « On les écoute et le dialogue se crée assez facilement. On sent qu’ils ont envie de parler sans se sentir jugés. »

Ce sont les témoignages sur les réseaux sociaux de clients qui ont inspiré Heetch et l’agence BETC à lancer l’initiative « Première Conversation » en partenariat avec la Fondation Falret. Cette association lutte pour la santé mentale des Français depuis 1841.

Du 28 au 31 mars, des psychologues et ambassadeurs de la santé mentale de la fondation Falret remplacent les chauffeurs VTC Heetch pour accompagner les jeunes lors du trajet et pouvoir leur parler. Un premier contact avec un professionnel est ainsi offert, le temps d’une course. À la fin du trajet, les clients recevront ensuite une notification pour leur demander s’ils souhaitent continuer cette conversation sur une plateforme d’écoute. Tout ne s’arrêtera pas le 31 mars, car même si vous ne serez plus face à un psy, vous retrouverez vos chauffeurs VTC qui auront suivi une formation à l’écoute active afin de mieux vous écouter parler durant la course.

« Aujourd’hui, la durée moyenne de l’errance diagnostique est d’environ 10 ans. Plus la prise en charge est tardive, plus le chemin vers le rétablissement sera long. Déstigmatiser, favorise le repérage précoce des jeunes et les orienter, c’est notre objectif », explique Sandrine Broutin, directrice générale de la Fondation Falret.

Première Conversation ne vise pas à remplacer les consultations au cabinet, mais à sensibiliser les jeunes à l’importance de parler de leur santé mentale. Olivier Aumard, directeur de création exécutif chez BETC, souligne : « Avec ce service, Heetch offre une solution tangible et concrète à un problème souvent abordé de manière théorique ».

Chaque échange à bord d’un VTC représente un premier pas vers une prise de conscience collective et la normalisation de la parole sur les troubles mentaux. Car la dépression n’est pas une question de force ou de faiblesse, mais simplement une réalité à laquelle trop de jeunes font face dans le silence.