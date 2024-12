Heetch détourne l’univers Hot Wheels pour Noël

Fonce jusqu’à 30km/h en centre-ville !

Vous rappelez vous des courses de voitures auxquelles vous jouiez étant petits ? Ou peut-être n’y avez-vous pas participé, préférant les observer ou encore collectionner ces petites voitures si représentatives des passions de jeunes enfants. Que votre amour de l’automobile se soit poursuivi à l’âge adulte ou non, Heetch vous propose aujourd’hui de quoi le raviver – ou le faire vibrer.

Conçue par MenuXL, une agence créative fondée par 3 amis et anciens de Fred & Farid et Darewin notamment, cette campagne détourne les codes des publicités Hotwheels / Majorette pour un résultat plein d’humour. À noter que MenuXL est chargé de la partie acquisition / awareness de Heetch – et ne remplace pas BETC, l’agence historique du VTC.

Renaud Berthe, CMO Heetch, semble conquis par le résultat : « On a voulu faire un clin d’œil aux publicités cultes qu’on connaît tous, en les twistant avec une bonne dose de réel et d’absurdité. Avec MenuXL, on a réussi à concocter un film de Noël totalement unique, un peu fou, mais surtout fidèle à l’ADN de Heetch : accessible, populaire et super proche de nos utilisateurs. C’était un défi de taille en production, mais au final, on est super fiers du films et amoureux des miniatures ! »