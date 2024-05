BETC innove avec une affiche tatouée pour Tokyo Vice saison 2

L’avenir de la communication est fait d’originalité.

En 2024, un communicant vous dira peut-être que tout a déjà été fait en matière de publicité. Et c’est précisément pour cela qu’il est important d’innover. Car oui, beaucoup de choses ont été faites, mais visiblement pas toutes, puisque l’agence BETC a réussi à innover dans cette campagne pour annoncer la deuxième saison de la série Tokyo Vice par CANAL+.

Pour comprendre cette campagne, vous aurez besoin de contexte sur cette série : celle-ci raconte l’histoire d’un reporter américain à Tokyo, qui devient un interlocuteur des Yakuzas en collaborant avec la police locale. Et qu’est-ce qui est emblématique de cette mafia japonaise ? Leurs tatouages complexes et colorés.

C’est donc exactement de cela que se sert cette campagne. Cette culture du tatouage Yakuza, qui leur est propre, devient le symbole de cette série et prête son style à la première affiche tatouée… et non, elle ne l’est pas sur un corps humain.

On doit ce visuel majestueux à Guigui Tattoo, spécialiste en Tebari, l’art du tatouage japonais traditionnel à Paris.